Военные Турции по переданным координатам не должны были оказаться под обстрелом ВВС Сирии

Москва, 28 февраля. Турецкие военнослужащие, согласно предоставленным координатам их нахождения, не должны были оказаться под обстрелом армии Сирии. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что турецкая сторона передала российскому Центру по примирению враждующих сторон координаты своих военных.

«Никаких подразделений турецких вооруженных сил в районе населенного пункта Бехун не было и не должно было находиться», — указывается в сообщении Минобороны РФ.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели трех военных в результате авиаудара ВВС Сирии на юге провинции Идлиб. По его словам, сирийская сторона нанесла удар по турецкому конвою, сопровождавшему некий груз.

Напомним, что Турция, несмотря на свой статус страны-гаранта перемирия в Сирии, активно саботирует сочинские соглашения и не просто защищает террористов в Идлибе, но поставляет им технику и вооружение.

Сирийская арабская армия (САА) ведет в Идлибе военную операцию против боевиков, которые некоторое время назад увеличили боевую активность и стали атаковать мирные кварталы и социальные объекты. Анкара же всячески препятствует этому процессу.