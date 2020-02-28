Такса умершей пенсионерки в Саратове питалась ее телом

Саратов, 28 февраля. Такса умершей саратовской пенсионерки питалась телом хозяйки, инцидент произошел в квартире одной из городских многоэтажек.

Как сообщает «Пятый канал», труп пожилой жительницы Саратова стал кормом для ее домашнего питомца.

Скончавшуюся женщину обнаружили после того, как ее соседи забили тревогу: пенсионерка перестала появляться на улице со своей собакой, а из квартиры пошел трупный запах.

На место прибыли спасатели. Они вскрыли дверь в жилье и обнаружили пропавшую женщину на кровати мертвой. При этом у нее было обглодано лицо.

Правоохранители установили, что смерть наступила около недели назад и такса, которую никто не кормил, начала питаться телом хозяйки от голода.

Причины и обстоятельства смерти женщины не уточняются.

Ранее похожий случай произошел в Подмосковье. Там труп пенсионерки, которая скончалась по естественным причинам, растерзали бездомные собаки. Животные обглодали руку, голову и часть туловища. Уголовное делопроизводство по факту случившегося не возбуждалось, пишет портал «Дни.ру».