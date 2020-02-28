Минобороны РФ опровергло сообщение об ударах российской авиации в районе Бехуна в Идлибе

Москва, 28 февраля. Российская авиация не наносила удары в районе населенного пункта Бехун в сирийском Идлибе, где погибли турецкие военные. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Авиация Воздушно-космических сил России в районе населенного пункта Бехун не применялась», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о гибели турецких военных, попавших под огонь в сирийской провинции Идлиб. После этого Анкара ввела военное положение и начала наносить удары по позициям Сирийской арабской армии (САА).

Напомним, в 2018 году Россия и Турция договорились о создании зоны деэскалации боевиков в Идлибе. В январе 2020 года ситуация в провинции обострилась, когда террористы атаковали мирное население и социальные объекты. В ответ САА начала операцию в Идлибе, при этом турецкие военные перемещались по территории, не предупреждая другие стороны, из-за чего несколько раз попадали под обстрелы. Кроме того, Анкара препятствует ликвидации боевиков, перебрасывая технику на позиции радикалов.