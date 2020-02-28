МО РФ: Боевики «Хайат Тахрир аш-Шам» пытались наступать по широкому фронту в Идлибе

Москва, 28 февраля. Террористическая группировка «Хайат Тахрир аш-Шам», запрещенная в РФ, предприняла попытку наступления в Идлибе по широкому фронту. Об этом рассказали в Министерстве обороны России в пятницу.

Отмечается, что в четверг, 27 февраля, находящиеся в Идлибской зоне деэскалации формирования террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (одно из названий запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1) попытались атаковать. Они предприняли попытку проведения крупномасштабной наступательной операции по широкому фронту на позиции сирийской армии.

Идлиб остается единственным регионом Сирии, часть которого все еще находится под контролем боевиков. В 2017 году в этом регионе была создана северная зона деэскалации. В последнее время в Идлибе ситуация обострилась. Анкара перебрасывает в Идлиб все больше турецких военных и техники, пытаясь помешать попыткам сирийской армии освободить свою страну от террористов. Армия Сирии при этом была вынуждена возобновить военную операцию «Заря в Идлибе» после многочисленных нарушений со стороны боевиков 16 января 2020 года.

В пятницу в партии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что Турция считает сирийские войска «вражескими целями» после произошедшего в сирийском Идлибе. Кроме того, теперь Анкара не будет препятствовать передвижению сирийских беженцев в Европу.

В четверг губернатор расположенной на границе с Сирией провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что турецкие военнослужащие попали под обстрел в Идлибе, по меньшей мере 29 солдат погибли.

1 Организация запрещена на территории РФ.