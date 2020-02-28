Евровидение-2020 может оказаться под угрозой из-за коронавируса

Москва, 28 февраля. Проведение Евровидения-2020 оказалось под угрозой из-за распространяющегося в Европе коронавируса. Известный голландский вирусолог Аб Остерхаус заявил о целесообразности отмены песенного конкурса, который должен проходить с 12 по 16 мая в Нидерландах.

По его словам, если распространение вируса в течение нескольких месяцев не возьмут под контроль, проведение Евровидения в Роттердаме станет неразумным шагом.

Как передает «Пятый канал», он напомнил, что посмотреть международный конкурс приезжают тысячи людей о всего мира.

«Вы должны принять во внимание сценарий, что такие события, как Евровидение, не смогут проводиться, но это зависит от того, как будет развиваться коронавирус в предстоящий период», — сказал он.

Как пишет газета AD, по мнению эксперта, с учетом происходящего в Италии, пока ситуация выглядит не очень обнадеживающей.

В пятницу первый случай коронавируса зарегистрирован в Белоруссии. В Минздраве Белоруссии подчеркнули, что с 20 февраля проверяют на коронавирус всех граждан, которые прибывают из Италии, Ирана или Южной Кореи, поскольку в этих странах ухудшилась эпидемиологическая обстановка. Гражданин Ирана, у которого обнаружили инфекцию, прилетел в Белоруссию рейсом из столицы Азербайджана. Отмечается, что молодой человек чувствует себя удовлетворительно. Его и контактировавших с ним людей поместили в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице.

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в конце 2019 года в китайском городе Ухань. В КНР заразились уже более 78 тысяч человек, а число жертв коронавируса в Китае приближается к трем тысячам.

В Иране зафиксировано уже 245 случаев коронавируса и 26 смертей. Как стало известно на текущей неделе, среди зараженных заместитель министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус похвалил Россию за агрессивные меры против коронавируса, передает «Царьград». Также он привел в пример Бельгию, Камбоджу, Индию, Непал, Филиппины, Шри-Ланку и Вьетнам, подчеркнув, что в этих странах не было зафиксировано ни одного случая заражения