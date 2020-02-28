Минобороны РФ: Обстрелянные в Идлибе турецкие войска находились вместе с террористами

Москва, 28 февраля. Турецкие военнослужащие, попавшие под обстрел сирийских правительственных войск 27 февраля, находились среди наступавших террористов, сообщает Министерство обороны РФ.

«27 февраля в районе населенного пункта Бехун под обстрел сирийских войск попали турецкие военные, находившиеся в боевых порядках террористических формирований», — сообщают в Минобороны.

Напомним, что в результате обстрела турецких военных, находившихся среди террористов погибли 29 бойцов. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвал срочное заседание после происшествия. Отмечается, что США и НАТО уже выразили поддержку Анкаре и осудили атаку на турецких солдат.

В Турции временно заблокировали популярные социальные сети, включая Twitter, Facebook и YouTube. Анкара пригрозила открыть границу в Европу для сирийских беженцев, чтобы надавить на Евросоюз.

В стране объявлено военное положение. Сообщалось, что днем 28 февраля парламент Турции может объявить войну Сирийской Арабской Республике.

Этим событиям предшествовала переброска Анкарой военных и техники в сирийскую провинцию Идлиб, чтобы помешать Дамаску восстановить контроль над регионом и избавить страну от террористических группировок, которые обстреливали Алеппо и ряд других населенных пунктов.

Напомним, что в ночь на 3 февраля турецкая армия начала передвижение в Идлибе, не предупредив другие стороны. В результате турки попали под огонь Сирийской Арабской Армии, принявшей их за боевиков. Эрдоган заявил, что Дамаск будет ждать «возмездие». Согласно данным министра обороны Турции, в результате ответных действий Анкара поразила 54 правительственных объекта Сирии.