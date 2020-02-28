Минобороны РФ заявило, что ЦПВС находится в постоянном контакте с Турцией в Идлибе

Москва, 28 февраля. Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) находится в постоянном контакте с турецкими координационным центром в сирийском Идлибе для исключения любых угроз безопасности. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Для исключения любых угроз безопасности в результате ответного огня сирийских правительственных войск развернутым в зоне деэскалации Идлиб турецким наблюдательным постам и подразделениям российский Центр по примирению враждующих сторон находится в постоянном контакте с турецким Идлибским координационным центром», — говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что ЦПВС в течение минувших суток постоянно запрашивал и подтверждал координаты турецких подразделений в Идлибе, находящихся вблизи районов боевых действий.

Ранее турецкие военные попали под обстрел возле населенного пункта Бехун. По последним данным, более 30 человек погибли. В Минобороны РФ подчеркнули, что подразделения турецких ВС не должны были находиться возле Бехуна. После гибели своих военных Турция ввела военное положение и начала атаковать позиции Сирийской арабской армии (САА).

Напомним, в Идлибе находится демилитаризованная зона деэскалации боевиков. В начале текущего года террористы атаковали мирное население и социальные объекты, в связи с чем правительственные войска Сирии начали в регионе военную операцию. Турция при этом препятствует ликвидации радикалов, перебрасывая технику на позиции боевиков и пытаясь представить их как «мирную оппозицию».