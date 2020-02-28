Баранец объяснил «большой лазерный привет» от Китая самолету-разведчику США

Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США в Тихом океане. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец предположил, что самолет США мог забраться в воздушное пространство Китая, и ему послали «большой лазерный привет».

В Военно-морских силах США сообщили, что 17 февраля китайский военный корабль направил лазер на американский самолет P-8A Poseidon. Известно, что он патрулировал пространство над международными водами Тихого океана в 600 км к западу от острова Гуам.

«Лазер, который не был виден невооруженным глазом, был замечен датчиком на борту P-8A», — поясняется в заявлении ВМС США.

В США также считают, что их разведчик осуществлял патрулирование в соответствии с международными нормами. По мнению военных США, лазер мог нанести «ущерб экипажам и морякам, а также корабельным и авиационным системам».

«Действия эсминца КНР были небезопасными и непрофессиональными», — отмечается в заявлении.

Кроме того, в ВМС США добавили, что использование лазера нарушает двусторонние и международные договоренности. Однако военный эксперт Виктор Баранец уверен, что в этом инциденте сами США «умышленно раздувают провокационную панику». Он рассказал, какие последствия от лазера могли быть для экипажа и самолета.

«Все зависит от того, в какой позиции находился самолет. Если самолет находился носом к этому лучу, то, безусловно, экипаж на какое-то время мог быть облучен, если на нем не было солнцезащитных очков. Но этого не может быть, потому что у экипажа достаточно серьезные шлемы, которые не то что лазерный луч, даже лучи солнца не пропускают. Воздействие этого лазера на американский самолет абсолютно такое же как, как если бы я навел луч фонарика. Это еще раз подтверждает, что американцы умышленно раздувают панику», — заявил Баранец в комментарии Федеральному агентству новостей.

Нельзя исключать, что американский самолет мог нарушить международные договоренности по утвержденным зонам патрулирования, предполагает собеседник ФАН.

«Китайцы могли посылать лазерный месседж самолету-разведчику США, который забрался в чувствительную зону для Китая. Мы знаем, что Китай давно очень болезненно реагирует, когда иностранные самолеты залезают в зону в районе Сенкаку (архипелаг в Восточно-Китайском море. — Прим.ФАН). Пекин уже неоднократно предупреждал американцев, японцев и другие страны о том, что воздушное пространство над Сенкаку, – это часть воздушного пространства КНР. Я не исключаю, что американский самолет залез в это пространство, и ему сразу послали большой лазерный привет. Американцы получили то, что хотели — нарвались, пока что, на китайский мирный лазер», — отметил военный эксперт.

Ранее сообщалось, что ВМС США намерены разместить гиперзвуковые ракеты на многоцелевых ударных подлодках класса «Виргиния» к 2028 году. На разработку ракеты выделен миллиард долларов. Боеприпас будет состоять из единого гиперзвукового скользящего корпуса (C-HGB) и 34,5-дюймового двухступенчатого ускорителя.