Ученые назвали продукты, отказ от которых приводит к тревожным расстройствам

Оттава, 28 февраля. Канадские ученые назвали продукты, отказ от которых может спровоцировать тревожные расстройства. Об этом пишет International Journal of Environmental Research and Public Health.

По данным исследователей, риск возникновения тревожности возрастает на 24% у тех, кто не употребляет в пищу хотя бы минимальную ежедневную порцию овощей и фруктов. Кроме того, вероятность появления расстройства выше у людей, страдающих от переизбытка жира.

«Наша работа показала, что если уровень жира в организме превышает 36%, то вероятность возникновения тревожного расстройства увеличивается более чем на 70%», — рассказал канадский ученый Жозе Мора-Альманса.

Также психологи установили, что одинокие люди более подвержены риску развития тревожности. Доля распространенности расстройств среди этой группы составила 13,9%. Для сравнения, у тех, кто проживает с партнером, этот показатель составил 7,8%.

В ходе исследования специалисты изучили данные более 26 тысяч человек. Эксперты основывались на информации о людях в возрасте от 45 до 65 лет.

Ранее диетолог Марият Мухина назвала продукты, которые помогают справиться с сезонной депрессией. По ее словам, плохое настроение часто связано с нехваткой витамина D. Восполнить недостаток микроэлемента помогут яйца и жирная рыба, пишет РИАМО.