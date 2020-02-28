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В Литве выявлен первый случай заражения коронавирусом

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В Литве выявлен первый случай заражения коронавирусом

Вильнюс, 28 февраля. Министерство здравоохранения Литвы объявило о первом выявленном случае заражения коронавирусом COVID-19 в стране.

Как отмечает литовский Минздрав, вирус был диагностирован у женщины, недавно посещавшей Италию. На данный момент она госпитализирована в городе Шауляй. Подчеркивается, что у пациентки не наблюдаются ярко выраженные симптомы заболевания.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус отметил усилия Российской Федерации и нескольких других государств в борьбе с коронавирусом COVID-19.

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Источник: ТАСС
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