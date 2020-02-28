Эксперты в США рассказали, на каких поверхностях дольше живет коронавирус

Москва, 28 февраля. Санитарные власти Соединенных Штатов Америки проанализировали различные типы поверхностей с точки зрения среды обитания коронавируса. Об этом рассказал директор Центра по контролю и предупреждению заболеваний Роберт Редфилд.

Как уточнили специалисты, коронавирус сохраняется на меди и стали порядка двух часов. По данным издания Reuters, на других поверхностях вирус задерживается больше.

«На других поверхностях — бумаге или пластике — дольше, и мы это исследуем», — сказал он.

По его словам, именно зараженные поверхности, а не передача инфекции воздушно-капельным путем, могли стать причиной вспышки коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила об алгоритме действий в случае подозрения на заражение коронавирусом нового типа.

При подозрении на заражение коронавирусом больному необходимо выделить отдельную комнату и немедленно вызвать врача. Близким рекомендуется держаться от заболевшего на расстоянии не менее метра. Роспотребнадзор указал, что врач сам сделает все анализы и направит их в организации надзорного ведомства для диагностики коронавируса.

В ведомстве напомнили, что основными симптомами заражения являются высокая температура, чувство усталости, затрудненное дыхание и кашель. Коронавирус передается воздушно-капельным путем. Самый важный способ профилактики — поддерживать чистоту рук и поверхностей, не касаться грязными руками слизистых оболочек, соблюдать меры предосторожности в местах массового скопления людей. В группе особого риска находятся дети и люди старше 65 лет, а также страдающие заболеваниями, ослабляющими иммунную систему.