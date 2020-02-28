Погребинский объяснил, в каком случае Киев может вернуть Донбасс

Киев, 28 февраля. Донбасс может вернуться в состав Украины в том случае, если киевские власти скажут, что им важнее вернуть регион на условиях автономии, чем отгородиться стеной, заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По мнению политолога, у Киева все еще остаются шансы на возврат контроля над Донбассом. Погребинский отмечает, что это может случится в том случае, если действующее руководство страны скажет, что им важнее вернуть регион на условиях автономии, чем огородить стеной

«Сегодня действия украинской власти выглядят так, что они ждут, чтобы там Россию додавили, чтобы она согласилась перестать поддерживать республики, и тогда они сами наведут там порядок», — считает Михаил Погребинский.

На днях Погребинский утверждал, что дискриминационная по отношению к русскому языку политика ведет к расколу украинского общества и грозит утратой государственности. Он подчеркнул, что на русском языке общается половина страны, в том числе и действующие министры.

Ранее сообщалось, что лишь 20% украинцев поддерживают вариант силового возвращения Донбасса. 56% жителей Украины выступили против силового варианта. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Центра Разумкова, проведенного в середине февраля 2020 года.

Также Михаил Погребинский отмечал, что российский лидер Владимир Путин готов к диалогу по теме урегулирования ситуации в Донбассе с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По мнению политолога, Путин «держит дверь открытой» и показывает, что готов к конструктивным предложениям Зеленского.