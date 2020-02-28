Первый случай коронавируса выявлен в Белоруссии

Минск, 28 февраля. Первый случай коронавируса зарегистрирован в Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Минздрава.

«27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана», — говорится в сообщении.

В Минздраве Белоруссии подчеркнули, что с 20 февраля проверяют на коронавирус всех граждан, которые прибывают из Италии, Ирана или Южной Кореи, поскольку в этих странах ухудшилась эпидемиологическая обстановка. Гражданин Ирана, у которого обнаружили инфекцию, прилетел в Белоруссию рейсом из столицы Азербайджана. Отмечается, что молодой человек чувствует себя удовлетворительно. Его и контактировавших с ним людей поместили в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице.

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в конце 2019 года в китайском городе Ухань. В КНР заразились уже более 78 тысяч человек, а число жертв коронавируса в Китае приближается к трем тысячам.

В Иране зафиксировано уже 245 случаев коронавируса и 26 смертей. Как стало известно на текущей неделе, среди зараженных заместитель министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус похвалил Россию за агрессивные меры против коронавируса, передает «Царьград». Также он привел в пример Бельгию, Камбоджу, Индию, Непал, Филиппины, Шри-Ланку и Вьетнам, подчеркнув, что в этих странах не было зафиксировано ни одного случая заражения, сообщает НСН.