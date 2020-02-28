ВСУ обстреляли из минометов район населенного пункта ЛНР

Луганск, 28 февраля. Украинские силовики один раз за сутки нарушили режим тишины в зоне ответственности Луганской Народной Республики. Об этом рассказали в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Отмечается, что обстрелам украинских военных подвергся район населенного пункта Голубовское. Как уточнили в ведомстве, украинские силовики открыли огонь из миномета калибром 120 миллиметров. На данный момент информации о пострадавших нет.

Ранее подразделения украинских военных пять раз нарушили режим прекращения огня. Украинские силовики вели обстрел из 82-миллиметровых и 120-миллиметровых минометов, противотанкового гранатомета и артиллерийского орудия калибра 152-миллиметров.

Бессрочный режим прекращения огня в районе линии соприкосновения в Донбассе был введен с 21 июля прошлого года после встрече в Минске контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Несмотря на взятые на себя обязательства, подразделения ВСУ практически ежедневно нарушают перемирие, обстреливая в том числе кварталы населенных пунктов Донбасса, где проживают мирные жители.

На саммите «нормандской четверки» в Париже 9 декабря 2019 года стороны еще раз заявили о необходимости установить полноценное перемирие в регионе, но выстрелы в Донбассе гремят по сей день.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская народные республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске.