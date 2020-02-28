Турция наносит удары по позициям ВС Сирии в Идлибе. События дня. ФАН-ТВ

Турция наносит удары по Сирии Напряженная обстановка в Идлибе. Турция наносит удары по Сирийской арабской армии. Как отмечают в Анкаре, теперь войска Дамаска — вражеские цели. Атака началась после того, как турецкие военные попали под обстрел в Идлибе. По предварительной информации, погибли 33 солдата. Но стоит отметить, что Турция на территории соседней страны находится незаконно, да и вообще, в последнее время даже не сообщает о своих передвижениях по сирийской земле. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному прекращению огня. В Анкаре прошло экстренное заседание под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Оно длилось более шести часов, но никаких решений от турецкой стороны пока озвучено не было.

ВОЗ одобрила подход России в борьбе с коронавирусом Агрессивные ранние меры по предотвращению распространения коронавируса помогают. Так о борьбе с болезнью в России отозвался глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Также в пример Тедрос Гебрейсус привел Бельгию, Индию, Вьетнам — в этих странах за две недели не выявили ни одного случая заражения. Как отметил гендиректор ВОЗ, каждое государство должно быть готово к тому, что в нем появится первый заболевший. Сейчас случаи заражения коронавирусом зарегистрированы более чем в 40 странах. Инфекцию диагностировали более чем у 83 тысяч человек.

Слушания по делу Ассанжа Дело об экстрадиции журналиста Джулиана Ассанжа в США временно приостановлено. Суд Лондона поставил его рассмотрение на паузу до мая. Ранее предполагалось, что первая часть слушаний завершится уже на этой неделе. На втором этапе пройдет опрос свидетелей. Напомним, 10 лет назад основатель WikiLeaks опубликовал тысячи секретных документов о военных операциях Штатов в Ираке и Афганистане. После этого в США против журналиста завели 18 уголовных дел. Через два года он попросил убежища в британском посольстве Эквадора, там он находился последние семь лет. Но позже власти республики обвинили Ассанжа в хакерстве и отозвали статус политического беженца. В прошлом году журналиста выдали британским властям.