Россиянам объяснили, как будет оплачиваться выходной 22 апреля

Москва, 28 февраля. Выходной 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к конституции, будет оплачиваться, сообщил член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

Шмаков заверил, что дополнительный выходной не отразится на заработке тех сотрудников, кто получает оклады.

«С этой точки зрения это, конечно, оплачиваемый день, юридически — оплачиваемый, то есть никто не заставит брать этот день за свой счет», — сообщает глава ФНПР.

Однако он подчеркнул, что у тех, кто работает сдельно — тоже будет выходной, но они за него не получат заработную плату.

Ранее комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству поддержал поправки во вторую статью законопроекта об изменении Конституции РФ. Всероссийское голосование назначено на 22 апреля.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг домыслы, что дата голосования по поправкам в конституцию как-то связана с днем рождения Владимира Ленина. По его словам, 22 число был выбрано потому, что 19 апреля завершится православный пост, а 24 числа у мусульман начинается священный месяц Рамадан.