Сигал получил штраф более чем на 300 тысяч долларов за рекламу криптовалюты

Лос-Анджелес, 28 февраля. Голливудский актер Стивен Сигал получил штраф на сумму 314 тысяч долларов за рекламу криптовалюты. Звезда боевиков скрыл свои доходы от этого вида деятельности, пишет издание Financial Times.

Штраф выписала Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Как стало известно комиссии, Сигал сотрудничал с компанией Bitcoiin2Gen, которая выплатила актеру 250 тысяч долларов наличными и еще 750 тысяч долларов в криптовалюте за помощь в продвижении, передает «Культуромания». В 2018 году актер публиковал на своих страницах в Facebook и Twitter сообщения о первичном размещении монет компании, при этом он выступал как посол компании и не указывал, что получил гонорар за эти посты.

«Знаменитости не имеют права использовать свое влияние в социальных сетях для рекламы ценных бумаг без раскрытия полученной компенсации», — подчеркнула представитель SEC Кристина Литтман.

Теперь Стивену Сигалу предстоит выплатить 157 тысяч долларов в качестве компенсации за незаконную прибыль и еще столько же в виде штрафа. Кроме того, актер на три года потерял возможность рекламировать ценные бумаги или криптовалюту, пишет «Газета.ру». Звезда боевиков сотрудничал со следствием и добровольно согласился выплатить штраф.

Отметим, что Стивен Сигал имеет не только американское, но и российское гражданство, которое он получил осенью 2016 года. Недавно журналисты попытались выяснить, получает ли 67-летний актер пенсию в РФ. Сигал ответил, что он «еще молодой» и «понятия не имеет» об этой пенсии, передает «Царьград».