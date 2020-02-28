Разведка США будет отслеживать нефтяные запасы других государств

Вашингтон, 28 февраля. Национальное агентство геопространственной разведки (NGA), входящее в структуру Министерства обороны США, ищет подрядчика для получения информации о запасах нефти ведущих мировых стран-экспортеров.

Среди государств, представляющих интерес для Пентагона есть и Российская Федерация.

«Цель состоит в подкреплении имеющихся у нас аналитических данных о мировых запасах нефти, перевозках, уровне наполнения хранилищ, ценообразовании и торговле сырьем массивами данных коммерческой промышленности», — отмечают в агентстве.

Отмечается, что подрядчик должен будет собирать коммерческие данные о горюче-смазочных материалах (различные виды топлива, смазочные материалы и технические жидкости, изготовленные из нефти). В первую очередь США заинтересованы в данных о крупнейших экспортерах нефти: РФ, КНР, Иран, Саудовская Аравия, Венесуэла, Бразилия и Ангола.

Ранее Россия отреагировала на санкции против дочки «Роснефти» Rosneft Trading SA. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва считает рестрикции незаконными и готова отстаивать свою точку зрения в суде.