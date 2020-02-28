В России составили рейтинг регионов по продажам алкоголя

Москва, 28 февраля. Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) обнародовал рейтинг регионов РФ по легальным продажам алкоголя в 2019 году.

Первое место среди регионов России по объему легальных продаж алкоголя в прошлом году заняла Сахалинская область. Там было продано 11 литров абсолютного алкоголя (спирта) на душу населения.

Втору строчку заняла республика Коми (10,6 литра). В топ-5 также вошли Магаданская область (10,5 литра), Удмуртия (9,9 литров) и Московская область (9,7 литра).

Меньше всего алкоголь пользуется спросом в Чечне (0,09 литра.) Низкие продажи алкогольной продукции на душу постоянного населения наблюдаются в Ингушетии (0,1 литра), Северной Осетии (0,5 литра), Дагестане (0,7 литра) и Кабардино-Балкарии (0,8 литра).

Отмечается, что для расчета использовались данные из ЕГАИС и численность населения во всех регионах России.

Сообщается, что рейтинг носит условный характер. Так как многие мужчины работают вахтовым методом, то они могут повлиять на статистику некоторых регионов.

«Большое число легальных продаж в ряде областей не означает, что эти регионы более «алкогольные», а говорит о том, что население там живет лучше и предпочитает нелегальному продукту легальный», — говорит директор ЦИФРРА Вадим Дробиз.

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