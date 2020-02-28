Синоптики пообещали аномально теплое начало весны в центральной России

Москва, 28 февраля. Синоптики обещают аномально теплую погоду в первую неделю весны в центральной части России.

Отмечается, что характерная для конца марта погода придет на месяц раньше. Согласно прогнозам, аномально теплую погоду стоит ожидать почти на всей территории РФ. Теплее всего будет в центральной России, там будет на 10 градусов теплее нормы.

Как подчеркивают синоптики, уходящая зима стала одной из теплейших зим за последние 80 лет.

Ранее Диетолог Марият Мухина перечислила продукты, помогающие справиться с сезонной хандрой. Специалист отмечает, что с перепадами настроения успешно борется витамин D.