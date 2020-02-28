Россиянам рассказали, что делать при подозрении на коронавирус

Москва, 28 февраля. Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила об алгоритме действий в случае подозрения на заражение коронавирусом нового типа.

Как пишет РИА Новости, при подозрении на заражение коронавирусом больному необходимо выделить отдельную комнату и немедленно вызвать врача. Близким рекомендуется держаться от заболевшего на расстоянии не менее метра. Роспотребнадзор указал, что врач сам сделает все анализы и направит их в организации надзорного ведомства для диагностики коронавируса.

В ведомстве напомнили, что основными симптомами заражения являются высокая температура, чувство усталости, затрудненное дыхание и кашель. Коронавирус передается воздушно-капельным путем. Самый важный способ профилактики — поддерживать чистоту рук и поверхностей, не касаться грязными руками слизистых оболочек, соблюдать меры предосторожности в местах массового скопления людей. В группе особого риска находятся дети и люди старше 65 лет, а также страдающие заболеваниями, ослабляющими иммунную систему.

В декабре прошлого года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом. Ученые установили, что заболевшие заразились коронавирусом нового типа. Позднее ВОЗ придала эпидемии статус чрезвычайной ситуации международного значения.

На сегодняшний день официально подтверждено более 83 тысяч случаев заражения новым коронавирусом по всему миру. От осложнений скончались 2858 человек, более 36,5 тысячи пациентов признаны выздоровевшими.

Помимо Китая, где находится очаг эпидемии, случаи заражения зафиксированы более чем в 40 странах мира. Наибольшее число зараженных отмечается в Южной Корее, Италии и Иране.

В целях предотвращения распространения инфекции Россия закрыла границу с Китаем и временно запретила въезд на территорию РФ для граждан КНР. Россиянам рекомендовано воздержаться от поездок в Италию, Иран и Южную Корею.

Накануне ВОЗ сообщила, что оценивает меры, предпринятые Россией для борьбы с коронавирусом, как эффективные.