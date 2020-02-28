ДТП в Кузбассе унесло жизни четырех человек

Кемерово, 28 февраля. Четыре человека погибли и один пострадал при столкновении «Газели» и Toyota в Кузбассе, сообщает пресс-служба управления МВД по Кемеровской области.

Сообщается, что ДТП произошло на трассе Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк, приблизительно в 04.00 по московскому времени.

«В результате аварии погибли водитель Toyota и два пассажира, в «Газели» погиб пассажир и пострадал водитель», — сообщает пресс-служба МВД.

На месте происшествия уже работают сотрудники ГИБДД и следственна группа, которая выясняет детали ДТП.

Отмечается, что пострадавший водитель «Газели» в тяжелом состоянии доставлен в одно из местных медучреждений.

Ранее сообщалось, что в Самаре завалился на бок трамвай. Инцидкент произошел на Ново-Садовой улице рядом с ТЦ «Апельсин». Водитель трамвая не справился с управлением и на кольце съехал с путей. При ДТП травмировалась кондуктор — у нее диагностирован ушиб плеча.