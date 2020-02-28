Times пожаловался на обилие геев на британском телевидении

Лондон, 28 февраля. Британские телеканалы берут на работу непропорционально высокое количество этнических меньшинств и представителей ЛГБТ, пишет The Times, ссылаясь на исследование Creative Diversity Network.

Отмечается, что наблюдается обратная ситуация с пожилыми людьми и инвалидами. Несмотря на то, что они представляют значительную часть населения Великобритании, их доля на экране заметно ниже.

Как говорится в исследовании, доля темнокожих людей и этнических меньшинств составляет 13% от рабочей силы Соединенного Королевства. Подчеркивается, что им достается более 23% ролей на телеэкране. Доля представителей ЛГБТ-сообщества от рабочей силы Британии составляет 6,4%. При этом на экране они появляются в два раза чаще — им достается почти 12% ролей.

Недавно руководитель отдела художественных фильмов «Би-би-си» высказался в поддержку практики, когда при адаптациях классических произведений включаются дополнительные линии и персонажи других национальностей для соответствия современному демографическому положению страны.

Отмечается, что несмотря на активное продвижение меньшинств на экране, телекомпании не так охотно поддерживает этническое разнообразие за пределами кадра — при наборе сотрудников, и тем более при подборе руководящего персонала.

Согласно результатам исследования, самыми недостаточно представленными на британских экранах стали возрастные люди и инвалиды. На актеров старше 50 лет приходится 20% ролей, несмотря на то, что в реальности они составляют 31% от рабочей силы страны. Люди с ограниченными возможностями получают всего-навсего 7,6% ролей, составляя 17% от населения всей Великобритании.

Ранее российский рэпер Тимати был вынужден закрыть свой аккаунт в Instagram после обвинений в расизме со стороны американского коллеги Талиба Квели. Скандал вызвал кадр из фильма «Гитлер капут!», где Тимати сидит на фоне нацистской свастики.