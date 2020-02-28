Посольство РФ обвинило США в издевательствах над Ярошенко

Вашингтон, 28 февраля. Москва призвала США прекратить издевательства над находящимся в американской тюрьме российским летчиком Константином Ярошенко, указав на нарушение прав человека со стороны властей Соединенных Штатов.

В ходе телефонного разговора с российскими дипломатами Ярошенко сообщил, что не получает медицинской помощи несмотря на резкое ухудшение состояния здоровья.

«Ярошенко подтвердил, что медперсонал тюрьмы до настоящего времени не оказал ему помощи. Сам Константин не исключает микроинсульта. Поражает, что в этих условиях неоднократные обращения попросту проигнорированы», — говорится в заявлении посольства РФ в США, опубликованном в Facebook.

По данным диппредставительства, летчику пообещали оказать врачебную помощь в течение одной-двух недель.

«Видимо, факт того, что он самостоятельно передвигается, воспринимается администрацией пенитенциарного учреждения как отсутствие срочной необходимости в лечении. Расцениваем это не иначе как вопиющее нарушение прав человека. Требуем прекратить издевательства над Ярошенко», — заявили дипломаты.

Посольство отмечает, что ожидает ответа на ноту, направленную в Госдеп 26 февраля, и требует немедленно оказать помощь гражданину РФ.

«Разочаровывает глухое молчание правозащитных организаций. Мы просили помощи и поддержки. Никто не откликнулся», — подчеркнули в посольстве.

Ярошенко в 2011 году был приговорен в США к 20 годам лишения свободы по обвинению в сговоре с целью доставки на территорию Соединенных Штатов. В октябре прошлого года стало известно, что американские власти отказались передать летчика России.