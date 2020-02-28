Маленький ребенок утонул в бассейне гостиницы в Кургане

Курган, 28 февраля. Восьмилетний мальчик утонул в открытом бассейне одного из гостиничных комплексов Кургана, сообщает пресс-служба управления СК РФ Курганской области.

Несчастный случай произошел 23 февраля. Прибывшие на место происшествия медики скорой помощи пытались реанимировать ребенка, однако он умер, не приходя в сознание.

Отмечается, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».

На месте трагедии специалисты проводят следственные мероприятия.

Ранее в Подмосковье из Москвы-реки выловили тело мужчины. Тело было обнаружено в не оборудованном для купания месте. Оно было направлено в одинцовский морг.