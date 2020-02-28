Американский писатель Эллрой грубо раскритиковал «Преступление и наказание»

Москва, 28 февраля. Американский писатель Джеймс Эллрой в грубой форме высказался о романе Федора Достоевского «Преступление и наказание».

В интервью испанскому изданию El Pais Эллрой признался, что несколько раз начинал читать «Преступление и наказание», но так и не смог довести дело до конца.

«Каждый раз, как я начинаю эту книгу, все заканчивается тем, что я думаю: «О, чувак, нет. Не могу читать эту русскую чушь. Это не для меня», — сказал писатель, отвечая на вопрос о том, какую книгу не смог дочитать.

Эллрою 71 год. В молодости он вел антисоциальный образ жизни, злоупотреблял алкоголем и бродяжничал, после чего попал в тюрьму и решил измениться. Выйдя на свободу, нашел работу и начал писать книги, получив известность в качестве мастера американского детектива. Наиболее известные его произведения входят в цикл «Лос-Анджелесский квартет». По его книгам сняты такие известные фильмы как «Секреты Лос-Анджелеса», «Черная орхидея», «Короли улиц» и другие.

Роман Федора Достоевского «Преступление и наказание» считается одним из величайших произведений мировой литературы, которое многие относят к жанру «психологический детектив». Он был опубликован в 1866 году и с тех пор выдержал сотни переизданий. По мнению специалистов в области криминалистики, Достоевскому удалость предвосхитить многие положения науки о преступлениях.

Роман «Преступление и наказание» был неоднократно экранизирован на протяжении XX столетия, в том числе — во Франции и США. Одна из последних экранизаций книги — сериал режиссера Дмитрия Светозарова, который вышел на экраны в 2007 году.