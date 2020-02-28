Рэпера Гуфа заподозрили в тайной женитьбе

Москва, 28 февраля. Российский рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, опубликовал фото с обручальным кольцом на руке.

Гуф выложил в своем Instagram фото с возлюбленной Юлией Королевой. Внимательные фанаты заметили, что у пары на руках есть обручальные кольца. Поклонники сделали вывод, что рэпер тайно женился и начали поздравлять его с бракосочетанием.

«Совет да любовь!» — пожелал u.m_p024.

«Такие сладкие как вата», — отметила therealruha.

«Вы клевые! Очень подходите друг другу!» — написала copacabananew.

Музыкант никак не комментирует ситуацию и не отвечает на поздравления поклонников. Но фанаты обратили внимание, что вскоре после появления обручальных колец пара поехала отдыхать в Таиланд и сочли этот тур свадебным путешествием.

Об очередном романе Гуфа стало известно в декабре прошлого года, когда рэпер начал публиковать фотографии с новой возлюбленной. Ранее он встречался с певицой Кети Топурия, но пара рассталась, пробыв вместе два года. По словам Топурии, их отношения расстроились из-за «разного образа жизни». Она подчеркнула, что «очень любила» Долматова, но у них не получилось «построить крепкую семью».

Отметим, Гуф уже был женат. Его бывшая супруга Айза Анохина прожила с рэпером около шести лет и ушла от него в августе 2013 года. В 2014 году супруги официально расторгли свой брак.

Ранее «Известия» сообщили, что Гуф отменил несколько концертов из-за сломанных ребер и улетел в Таиланд, чтобы восстановиться после «бытовой травмы».