Экс-стилист Пугачевой назвал Степаненко «крашеной Шапокляк»

Москва, 28 февраля. Экс-стилист Аллы Пугачевой и Джулии Робертс, Джордж Ровалс, обвинил юмористку Елену Степаненко в отсутствии вкуса.

На днях комик Сергей Дроботенко опубликовал в Instagram совместное фото с недавно пережившей бракоразводный процесс Еленой Степаненко. Поклонники «Кривого зеркала» обратили внимание, что Елена выглядит весьма подтянутой. Отмечается, что недавно она воспользовалась услугами пластического хирурга.

Несмотря на одобрение фанатов, помолодевшая Степаненко вызвала негативные эмоции у бывшего стилиста многих звезд эстрады Джорджа Ровалса. По его словам, несколько лет назад она выглядела гораздо привлекательнее.

«Степаненко — Шапокляк крашеная! Вкуса у нее как не было, так и нет. Ей надо полностью все менять: и цвет волос, и укладку, и макияж тем более. Я не знаю, кто ее так рисует?!» — резко высказался стилист.

Также Ровалс обвинил юмористку в скупости. По его словам, Елена Степаненко откровенно экономила на его услугах. Но о том, что он больше не сотрудничает с экс-женой Петросяна, стилист не переживает. Он утверждает, что получает больше выгоды, работая с менее медийными персонами.

Недавно Елена Степаненко рассказала, как всего за один год она сбросила 42 лишних килограмма. Артистка эффектно преобразилась на фоне разлада ее брака с Евгением Петросяном. Она призналась, что раньше ее вес составлял 110 кг при росте 1,68 м. Спустя год Степаненко похудела до 68 кг.

Преобразившаяся комедиантка говорит, что на Петросяна зла не держит, все ему простила, и сейчас относится к нем спокойно.