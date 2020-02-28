Режиссера Хвана ввели в искусственную кому

Москва, 28 февраля. Российского режиссера Александра Хвана ввели в искусственную кому из-за вызванных многолетним курением проблем с легкими.

Информация о том, что 62-летний режиссер Хван экстренно госпитализирован, появилась в начале февраля. Близкие не сообщали подробностей, отметив лишь, что автор фильмов «Кармен» и «Дюба-Дюба» находится в тяжелом состоянии.

Как сообщает «СтарХит», позднее стало известно, что Хван страдает хронической обструктивной болезнью легких, вызванной многолетним курением.

«Он по-прежнему в больнице. Две недели провел в искусственной коме под аппаратами, был подключен к вентиляции», — цитирует издание слова близких режиссера.

Друзья Хвана сообщили также, что его уже перевели в обычную палату. Врачи рекомендовали ему кардинально изменить образ жизни и категорически запретили курить. После госпитализации режиссера планируют направить на реабилитацию в один из санаториев Подмосковья.

Отметим, в прошлом году Хван попал в больницу из-за обострения бронхита, но в медучреждении не оказалось пульманологического отделения, поэтому кинематографисту не оказали нужную помощь.

Александр Хван родился в 1957 году в Чебоксарах. Окончил режиссерский факультет ВГИКа и получил известность, сняв фильм «Дюба-Дюба», одну из главных ролей в котором исполнил актер Олег Меньшиков. Кинокартина была с одобрением встречена критиками и попала в основную программу Каннского кинофестиваля 1993 года.

Хван занимается не только режиссурой. Он сыграл ряд ролей в кино, также выступает в роли актера дубляжа и сценариста.

Ранее RT сообщил о госпитализации российского актера Валерий Гаркалина — врачи диагностировали у него двустороннее воспаление легких.