Гутерриш призвал к незамедлительному прекращению огня в Идлибе

ООН, 28 февраля. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному прекращению огня в сирийской провинции Идлиб, сообщает официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

По словам представителя, Гутерриш с большой обеспокоенностью следит за эскалацией конфликта в Идлибе и сообщениями о гибели турецких военных в результате обстрела.

«Генеральный секретарь вновь призывает к незамедлительному прекращению огня и выражает обеспокоенность риском гибели мирных жителей в результате военных действий», — говорит Дюжаррик.

Ранее сообщалось, что Анкара считает инцидент в Идлибе атакой на члена НАТО, поэтому с утра 28 февраля начнет проводить консультации с альянсом.