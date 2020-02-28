Осужденный в США Ярошенко рассказал о перенесенном инсульте

Москва, 28 февраля. Российский пилот Константин Ярошенко, отбывающий срок в американской тюрьме подозревает, что мог перенести инсульт.

Как утверждает летчик, 25 февраля он почувствовал резкое недомогание. У него онемела левая нога, а часть лица покрылась пятнами. Ярошенко пошел к врачу для осмотра.

«Когда я подал заявление с тем, на что жалуюсь, одна из работниц заявила мне, чтобы я приходил в другой день, и не зарегистрировала мое обращение», — говорит Ярошенко.

О том, что состояние Ярошенко резко ухудшилось, ранее сообщало российское посольство. Дипломаты обратились к американским властям для оказания помощи. Как сообщают «Известия», россиянину с каждым днем становится все тяжелее ходить.

Напомним, в 2011 году Константина Ярошенко приговорили к 20 годам лишения свободы. Летчик отрицает свою вину, а дело считает сфабрикованным. Гражданин России был якобы уличен в транспортировке крупной партии наркотиков.

Россия неоднократно указывала на несостоятельность обвинений и отсутствие адекватной доказательной базы, а также пыталась вернуть летчика, в том числе посредством обмена на нескольких американских граждан, отбывавших заключение в России. Но Ярошенко так и не был отпущен.