Корабль ВМС Китая направил лазер на самолет-разведчик США

Вашингтон, 28 февраля. ВМС США заявили, что китайский эсминец направил лазер на американский самолет-разведчик в Тихом океане.

Сообщается, что лазер был направлен на самолет P-8A Poseidon Военно-морских сил США.

«17 февраля китайский эсминец направил лазер на самолет, патрулировавший пространство над международными водами Тихого океана в 600 км к западу от острова Гуам. Лазер, который не был виден невооруженным глазом, был замечен датчиком на борту P-8A», — говорится в распространенном ВМС США заявлении.

Соединенные Штаты утверждают, что их разведчик осуществлял патрулирование в соответствии с международными нормами. Американские военные отметили, что лазер, который использовался китайским кораблем, «может причинить ущерб экипажам и морякам, а также корабельным и авиационным системам».

«Действия эсминца КНР были небезопасными и непрофессиональными», — говорится в заявлении.

США подчеркнули, что использование лазера нарушает двусторонние и международные договоренности.

Ранее RT сообщил, что ВМС США планируют закупить рекордное количество противокорабельных крылатых ракет. Необходимость усиления арсенала Пентагон мотивировал в том числе растущей активностью со стороны России и Китая. На закупку вооружений для американских Военно-морских сил в период до 2025 года планируется выделить 4,9 млрд долларов. В числе прочего эти средства пойдут на приобретение 850 высокоточных ракет, способных поражать надводные цели на значительном расстоянии.