В Сенате США просят ввести санкции против «нарушающих права человека» чиновников РФ

Вашингтон, 28 февраля. Сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио и его коллега из Демократической партии от штата Мэриленд Бен Кардин призвали администрацию президента США Дональда Трампа ввести санкции против должностных лиц России, якобы нарушающих права человека.

Соответствующая резолюция, приуроченная к пятой годовщине убийства российского политика Бориса Немцова, содержит «настоятельный призыв» к администрации президента США ввести ограничения против российских должностных лиц, ответственных, по мнению авторов документа, за нарушение прав человека.

Подобные резолюции, принимаемые отдельно в каждой палате американского Конгресса, носят рекомендательный характер и служат средством выражения позиции законодателей по тем или иным вопросам. Органы исполнительной власти, в свою очередь, вправе игнорировать подобные документы.

Борис Немцов был убит в Москве 27 февраля 2015 года. В 2017 году Московский окружной военный суд приговорил исполнителей преступления к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.

Рубио и Кардин представили такую же резолюцию в прошлом году. Тогда министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал призывы сенаторов «недальновидными» и напомнил, что эти политики известны своей антироссийской позицией, а предлагаемые ими ограничительные меры «не будут работать».