США выразили поддержку Турции после событий в Идлибе

Вашингтон, 28 февраля. США крайне обеспокоены обстрелами турецких военных в сирийской провинции Идлиб, выражают поддержку своему партнеру по НАТО и призывают к немедленному прекращению наступлений, сообщил представитель госдепартамента.

Ранее сообщалось, что 29 турецких военных погибло в Идлибе после авиаудара САА. Ранения получили 36 человек. После этого инцидента президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвал экстренное совещание.

В Вашингтоне заявляют, что крайне обеспокоены атакой на турецких военных.

«Мы находимся в контакте с властями Турции, чтобы подтвердить эти события и прояснить ситуацию на земле», — сообщил представитель Госдепартамента США.

Ведомство подчеркивает, что «поддерживает союзника по НАТО» и призывает к незамедлительному прекращению «наступления режима Асада, России и поддерживаемых Ираном сил». По словам представителя Госдепа, США рассматривает все варианты, как наилучшим способом можно поддержать Анкару в данном вопросе.

Ранее сообщалось, что постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон призвала Турцию отказаться от российских ЗРК С-400 из-за событий в Идлибе.