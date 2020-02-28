Пригожин прокомментировал конфликт с Гордон из-за политических амбиций Валерии

Москва, 28 февраля. Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал конфликт с телеведущей Екатериной Гордон из-за планов певицы Валерии создать партию «Сильные женщины».

Ранее Валерия объявила, что хочет создать партию «Сильные женщины», которая занималась бы защитой жертв домашнего насилия. Певица планирует баллотироваться со своим политическим движением в Государственную думу РФ в 2021 году.

Гордон раскритиковала планы артистки, заявив, что она «не способна объединять». Телеведущая назвала Валерию человеком «без возраста, позиции, проблем и эмоций». Как пишет НСН, Пригожин ответил ей, что причиной этого заявления стала «женская ревность», после чего Гордон пригрозила «раскрыть неприглядные поступки», якобы лежащие на совести продюсера.

«А кто такая Катя Гордон? Адвокат без статуса, певица без голоса. У нее были виды на общество сильных женщин, она пользуется фамилией известного телеведущего, у нее нет своей фамилии. Она использует ситуацию для собственного пиара», — высказался по этому поводу Пригожин, отметив, что лично не знаком с Гордон.

Продюсер назвал телеведущую «фальсификатом» и выразил мнение, что она пытается «хайпануть» на имени Валерии, привлекая ее и продюсера «к своему конфликту».

«Она не может никому давать оценку. Она тупо монетизирует искусственно созданный образ жертвы. Нужно ее разоблачить. Жертва не она, а те, кто имеют с ней дело. Начиная с Александра Гордона и заканчивая ее же клиентами, дела которых она благополучно проигрывает. При этом она продает своих клиентов на телевизионные шоу», — добавил Пригожин.

Он напомнил, что Валерия — народная артистка России, которая «получила признание миллионов людей», и назвал Гордон «врунихой», для которой «самое страшное — это разоблачение».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Пригожин назвал Евровидение «конкурсом для не уважающих себя звезд».