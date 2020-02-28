Постпред США при НАТО посоветовал Турции отказаться от С-400 на фоне ситуации в Идлибе

Вашингтон, 28 февраля. Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон призвала Турцию отказаться от российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в связи с инцидентом в сирийской провинции Идлиб, сообщает пресс-служба Госдепартамента.

Как утверждает постпред США при НАТО, Вашингтон всегда пытался донести Анкаре, что заинтересован в альянсе с ним. Также Хатчисон отметила, что нельзя иметь российские ЗРК в центре страны и при этом обеспечивать взаимодействие с союзниками.

«Я надеюсь, что президент Эрдоган поймет, что мы являемся союзником их прошлого и будущего, им нужно отказаться от С-400», — заявила постпред при НАТО.

Как она говорит, Турция видит, что делает Россия. По словам Хатчисон, если атакуют турецкие войска, то это должно перевесить все остальные факторы.

Ранее сообщалось, что Турция приняла решение больше не сдерживать поток сирийских мигрантов в страны Европейского союза. Отмечается, что турецкие пограничники не будут сдерживать сирийских мигрантов, который идут через Турцию в ЕС.