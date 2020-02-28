Турция ждет ответа НАТО на инцидент в сирийском Идлибе

Анкара, 28 февраля. Власти Турции считают произошедшие в сирийском Идлибе столкновения атакой на члена НАТО, поэтому с утра пятницы начнут проводить консультации с Альянсом. Об этом в эфире телеканала ТРТ заявил пресс-секретарь возглавляемой президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.

«Совершенное нападение на Турцию, является атакой на НАТО. Мы ожидаем, что будут предприняты определенные шаги для [создания] бесполетной зоны [в Идлибе]», — заявил он.

Ранее губернатор расположенной на границе с Сирией провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что турецкие военнослужащие попали под обстрел в Идлибе. Согласно последним данным, жертвами стали 29 солдат ВС Турции. Однако источники сообщают, что погибших военных может быть значительно больше.

В ночь на пятницу стало известно, что Турция наносит наземные и авиационные удары по Сирийской арабской армии (САА) после гибели своих военных в провинции Идлиб. Об этом сообщалось в распространенном заявлении администрации президента Турции по итогам экстренного заседания Совета нацбезопасности.

Эрдоган созвал вечером в четверг совещание по безопасности, на котором присутствовали главы силовых ведомств и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Кроме того, глава МИД провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.