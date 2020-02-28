Турция решила не сдерживать поток мигрантов в Европу

Анкара, 28 февраля. Турция приняла решение больше не сдерживать поток сирийских мигрантов в страны Евросоюза.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в турецком правительстве. Соответствующее решение было принято поздно вечером в четверг на экстренном заседании Совета по национальной безопасности Турции, которое провел президент страны Реджеп Тайип Эрдоган после сообщения о гибели турецких военных в результате авиаудара ВВС Сирии в Идлибе.

Сообщается, что турецкие пограничники получили указание не сдерживать мигрантов из Сирии, стремящихся попасть в Европу через территорию Турции.

В марте 2016 года страны ЕС согласовали с Анкарой совместный план по урегулированию миграционного кризиса. Было принято решение оказывать Турции финансовую помощь на прием беженцев, а также вернуть на турецкую территорию нелегалов, оказавшихся в Греции, и направить в Европу легальных сирийских мигрантов.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств по Идлибу. В том числе, она не отделила готовую к диалогу с правительством Сирии вооруженную оппозицию от террористов. В российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, говорилось о сохранении присутствия турецких военных при условии вывода из Идлибской зоны деэскалации всех террористических группировок до 15 октября того же года.

Также Турция взяла на себя обязательства принять меры по обеспечению устойчивого режима прекращения огня в границах зоны деэскалации, после чего там должно было быть организовано совместное российско-турецкое патрулирование.

Ранее «Газета.ру» со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщила, что Турция продолжает поддерживать незаконные вооруженные формирования в Идлибе.