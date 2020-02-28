В США признали, что им не под силу создать систему ПРО для защиты от России

Вашингтон, 28 февраля. Создание системы противоракетной обороны (ПРО), предназначенной для защиты от России, нереализуемо с технической точки зрения, а также представляло бы угрозу для стратегической стабильности США, заявил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард.

«Наши нынешние системы ПРО предназначены для того, чтобы защитить нас от стран-изгоев, и намеренно сделаны так, чтобы не пересекаться со стратегическими средствами сдерживания Москвы и Пекина», — заявил адмирал Ричард.

Американский военачальник подчеркнул, что создание ПРО для защиты от РФ слишком затратно, технически нереализуемо, и вредит стратегической стабильности страны.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит модернизировать армию и флот для внедрения современного оружия и техники, передает «Газета.ру».