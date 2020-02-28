Адмирал Касатонов резко ответил главкому ВМС Украины по поводу Черноморского флота

Москва, 28 февраля. Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Касатонов оценил слова главкома ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко об усилении военного потенциала России в Черном море. По его мнению, обращать внимания на слова украинских танкистов не стоит.

Ранее Воронченко публично посетовал на усиление российского флота, передавала «Газета.ру». Выступая на форуме Age of Crimea, Воронченко пожаловался, что Россия за последние шесть лет значительно нарастила боевой потенциал Черноморского флота. В частности, его возмутило то, что корабельный состав увеличился с 29 кораблей до 42, причем 12 из них являются носителями ракетного оружия.

«Воронченко — танкист. И по образованию, и по прохождению службы. Адмирал он очень условный, вдобавок никакого украинского флота как не было, так и нет. Слушать его демагогию и давать комментарии — это ниже своего достоинства», — заявил Касатонов в интервью НСН.

Адмирал добавил, что Черноморский флот сегодня «развивается планово и спокойно».

Ранее заявления Воронченко прокомментировал Федеральному агентству новостей зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Он отметил, что Россия продолжит укреплять свой военный потенциал в соответствии с поступающими внешними угрозами и без оглядки на кого бы то ни было. По мнению парламентария, одна из причин того, что Россия усиливает Черноморский флот, — провокационная политика Киева в этом регионе.

Россия ни на кого не собирается нападать, но всегда готова ответить на внешние вызовы, подчеркнул зампред профильного комитета ГД.