Экс-депутат Рады Сенченко предложил «план» срыва строительства атомных подлодок РФ

Киев, 28 февраля. Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Петра Порошенко, бывший депутат Верховной рады Андрей Сенченко предложил «план» срыва строительства российских атомных субмарин.

Как утверждает Сенченко, если Москва решится на масштабный проект по обеспечению Крыма водой без поставок с Украины, это подорвет ее национальную экономику. России придется остановить федеральные программы и производство атомных подлодок, заявил экс-парламентарий.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба оценил возможность вступления государства в НАТО альянс без возвращения контроля над Крымом и Донбассом.

Посольство РФ в Вашингтоне пригласило представителей американских властей посетить Крым. Россия готова принять их «в официальном статусе в Республике Крым и Севастополе», сообщает «Газета.ру».