ДНР обвинила Киев в неспособности развести силы в Донбассе

Донецк, 28 февраля. Киевские власти не способны выполнить итоговые положения саммита лидеров стран «нормандской четверки» (ФРГ, Франция, РФ, Украина) и отвести силы от линии соприкосновения, заявил представитель ДНР в подгруппе по безопасности на переговорах в Минске Алексей Никоноров.

«Исходя из публичных высказываний и действий украинских представителей, напрашивается очевидный вывод, что Киев не способен выполнить ни одно поручение лидеров стран «нормандского формата», — заявил Никоноров.

Он подчеркнул, что Киев не в состоянии обеспечить режим прекращения огня и развести силы на трех участках линии соприкосновения, как это было прописано в итоговом коммюнике саммита «нормандской четверки».

Как отмечает Никоноров, заявления украинского представителя по работе с Минскими соглашениями противоречат логике. Украинская сторона заявляет, что разведение сил должен проходить по линии соприкосновения согласно границам сентября 2014 года, в то время как в Минских соглашениях прописано, что разведение осуществляется непосредственно с занимаемых позиций.

Никоноров считает, что Украина изначально не намеревалась следовать Минским соглашениям, еще на этапе их написания.

Ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Киев выполняет и готов выполнять Минские соглашения. По его словам, они подходят Украине с точки зрения безопасности.