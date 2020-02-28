Разин вступил в перепалку с Лещенко из-за Шатунова

Москва, 28 февраля. Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин вступил в перепалку со Львом Лещенко на фоне конфликта из-за заявлений певца Юрия Шатунова.

Ранее в эфире шоу «Привет, Андрей» на телеканале «Россия 1» Шатунов сообщил, что Разин якобы мешает ему гастролировать, выступая под фонограмму с его голосом. После этого Лещенко заявил, что успех группы «Ласковый май» связан исключительно с талантом Шатунова. Продюсера коллектива он назвал «администратором», выдающим себя за певца.

В ответ Разин 13 февраля подал в суд на Шатунова и Лещенко, обвиняя их в клевете. После этого Лещенко назвал продюсера «сбитым летчиком» и порекомендовал обратиться к психологу.

«Лещенко назвал меня шизофреником. Шатунов заявил, что я пою якобы под его фонограмму. Это ему придется доказывать. Если я докажу в суде, что я не шизофреник, а я прошел экспертизу в институте Сербского, вы понимаете, что это такое. Если Шатунов говорит, что я пою под его фонограмму, а эксперты говорят, что это мой голос. Так что это? Это клевета!» — заявил Разин.

Продюсер призвал Лещенко «прекратить оскорбление» и продолжить выяснение отношений в суде, который покажет, «кто прав, а кто виноват».

«Лев Валерьянович, я Вас позвал в суд, чтобы установить, больной я или не больной. Комиссия показала, что я здоров. Так что будем в суде разбираться, почему Вы считаете себя психиатром и в эфире федерального телеканала ставите диагнозы людям», — написал он в своем Instagram.

Разин указал Лещенко на необходимость «сначала разобраться», прежде чем «ставить диагнозы людям» и пообещал ему «встретиться в суде».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что продюсер «Ласкового мая» назвал «проституткой» телеведущего Андрея Малахова.