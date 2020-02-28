Турция начала считать сирийские войска «вражескими целями»

Анкара, 28 февраля. В партии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что Турция считает сирийские войска «вражескими целями» после инцидента в сирийском Идлибе.

Как сообщил пресс-секретарь возглавляемой Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик, «Турция теперь признает всех военных режима [президента Сирии Башара Асада] вражескими целями», сообщает газета «Сабах».

Он также подтвердил, что теперь Турция не будет препятствовать передвижению сирийских беженцев в Европу.

В четверг губернатор расположенной на границе с Сирией провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что военнослужащие ВС Турции попали под обстрел в сирийской провинции Идлиб, по меньшей мере 29 солдат погибли.

Напомним, что до этого СМИ сообщили, что якобы подконтрольные Турции боевики захватили Серакиб. Однако позднее военный источник заявил, что атаки боевиков на город были успешно отражены правительственными войсками САР. По словам источника, Серакиб находится под полным контролем Дамаска.

В ночь на пятницу стало известно, что Турция наносит наземные и авиационные удары по Сирийской арабской армии (САА) после гибели своих военных в провинции Идлиб. Об этом сообщалось в распространенном заявлении администрации президента Турции по итогам экстренного заседания Совета нацбезопасности.