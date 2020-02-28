Украина вводит «тотальный контроль» по коронавирусу на границе с РФ

Киев, 28 февраля. Украина вводит на границе с Россией «тотальный» температурный контроль въезжающих, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса.

Об этом заявил в четверг глава МВД Украины Арсен Аваков. Он отметил, что измерять температуру тела будут у всех въезжающих в страну из любого государства. Накануне такой контроль ввели на всех пунктах пропуска, кроме украино-российской границы, в пятницу он начинает действовать в отношении въезжающих из РФ.

«Мы контролируем все пункты пропуска с ЕС, все пункты перехода в Донбассе. И несколько пунктов осталось еще по Российской Федерации, мы их возьмем под контроль. И у нас будет тотальный скрининг температуры», — рассказал Аваков.

Отметим, на Украине официально не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом нового типа. В России на данный момент трое эвакуированных из Китая находятся на карантине.

О вспышке пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом, власти КНР сообщили в конце прошлого года. Ученые выяснили, что заболевание вызывает коронавирус нового типа. В январе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала начавшуюся в Китае эпидемию чрезвычайной ситуацией всемирного масштаба.

На сегодняшний день по всему миру зафиксировано около 83 тысяч случаев заражения коронавирусом. От осложнений скончались 2814 человек, излечились более 33 тысяч заболевших. По последним данным ВОЗ, заразившиеся коронавирусом нового типа обнаружены в 37 странах за пределами материкового Китая.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что первый случай заражения коронавирусом подтвержден на территории Нидерландов.