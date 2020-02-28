Турецкие солдаты погибли во время удара по позициям ПНС в аэропорту «Митига»

Тобрук, 28 февраля. Командующий оперативной группой Западного региона Ливии Мабрук Газави подтвердил, что несколько турецких солдат погибло в результате удара по их штабу в аэропорту «Митига», сообщают арабские СМИ.

Напомним, что турецкие наемники сражаются на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС). В последнее время участились провокации с их стороны, направленные на срыв режима прекращения огня. Отмечается, что боевики обстреливают населенные пункты из крупнокалиберных орудий.

Турция также нарушает оружейное эмбарго, поставляя триполитанским боевикам технику и вооружение. Это вынудило ЕС начать подготовку новой спецмиссии по контролю Средиземного моря, чтобы не допустить переправки турецкого оружия для ПНС.