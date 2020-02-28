Возросло число погибших турецких военных в сирийской провинции Идлиб

Анкара, 28 февраля. Число погибших турецких военных в сирийской провинции Идлиб увеличилось до 29, ранены 36 человек, заявил губернатор провинции Хатай Рахми Доган в пятницу.

Ранее сообщалось о 22 погибших турецких военных в Идлибе.

Доган в эфире телеканала NTV уточнил, что семеро военных из числа тяжело раненных скончались в госпитале. Таким образом число погибших возросло до 29. Ранены 36 военных, их лечение продолжается.

В четверг Доган сообщил, что военнослужащие ВС Турции попали под авиаобстрел в сирийской провинции Идлиб.

Отметим, военные источники сообщают, что жертв среди турецких военнослужащих гораздо больше.

В ночь на пятницу стало известно, что Турция наносит наземные и авиационные удары по Сирийской арабской армии (САА) после гибели своих военных в провинции Идлиб. Об этом сообщалось в распространенном заявлении администрации президента Турции по итогам экстренного заседания Совета нацбезопасности.

Напомним, Идлиб — единственный регион Сирии, часть которого все еще находится под контролем боевиков. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации. В последнее время в Идлибе наблюдается обострение ситуации. Турция перебрасывает в Идлиб все больше войск и техники, пытаясь помешать попыткам сирийской армии освободить свою страну от террористов. Сирийская арабская армия (САА) была вынуждена возобновить военную операцию «Заря в Идлибе» после многочисленных нарушений со стороны боевиков 16 января 2020 года.