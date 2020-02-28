Начальница отдела пенсионного обеспечения МВД Алешина арестована по делу о взятках

Москва, 28 февраля. Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальницу отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину, которую подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Алешиной меры пресечения в виде ареста на два месяца. Ей были предъявлены обвинения по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

Как сообщает ТАСС, Алехину обвиняют в получении взятки, размер которой составляет несколько миллионов рублей. Расследованием ее дела занимаются сотрудники Следственного комитета РФ.

В конце прошлого года в Telegram-каналах сообщалось, что в Москве прошли десятки обысков по делу о госконтракте между МВД России и организацией «Центральное страховое общество». Ущерб по расследуемому делу оценивается в 13 миллиардов рублей.