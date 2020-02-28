Турция начала бомбить позиции военных Сирии

Анкара, 28 февраля. Турция наносит наземные и авиационные удары по Сирийской арабской армии (САА) после гибели 22 двух турецких военных в провинции Идлиб.

Об этом говорится в распространенном заявлении администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам экстренного заседания Совета нацбезопасности, проведенного после гибели в Идлибе 22 турецких военных.

Документ гласит, что «на суше и в воздухе» были нанесены удары по позициям САА и операция «будет продолжена».

Ранее появились о том, что Турция ввела военное положение в связи с ситуацией в Сирии.