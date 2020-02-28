Посольство РФ расценило высказывания Помпео по Крыму как оторванные от реальности

Вашингтон, 28 февраля. Москва расценивает заявления госсекретаря США Майкла Помпео по Крыму как оторванные от реальности, Вашингтону лучше бы повлиять на Киев для выполнения Минских соглашений, говорится в заявлении посольства России в США.

Как говорится в заявлении диппредставительства, власти США за 6 лет так не посетили полуостров, чтобы увидеть своими глазами реальное положение дел. Отмечается, что российская сторона готова принять делегацию американской администрации в официальном статусе в Республике Крым и Севастополе. В сообщении посольства говорится, что после данного визита, озабоченность Штатов будет навсегда снята.

«Попытки игнорировать либо отвергать общенародное решение на референдуме воспроизведением заезженных штампов об «аннексии» и «оккупации» некорректны и носят искусственный характер», — отмечают в диппредставительстве.

В посольстве заявляют, что американской стороне «пора запомнить, что Крым — это Россия, и вопрос окончательно закрыт». Российские дипломаты призвали Вашингтон не вводить общественность в заблуждение.

«Лучше направить американские усилия на обеспечение выполнения Киевом обязательств по Минским соглашениям», — говорится в сообщении.

В дипведомстве подчеркнули, что качество жизни на полуострове заметно выросло, в сравнении с украинским периодом. Отмечается, в Крыму учитываются интересы всех нацменьшинств. В качестве государственного языка на полуострове 3 языка — русский, крымско-татарский и украинский.

Напомним, что госсекретарь США Майкл Помпео недавно заявил, что Крым якобы является территорией Украины и призвал РФ «прекратить оккупацию» полуострова.

В самом же Крыму, председатель комитета местного парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал Майка Помпео прекратить спекулировать на тему Крыма.

Ранее апелляционный суд Гааги в деле ЮКОСа использовал в качестве аргумента договор о присоединении Крыма, сообщает «Газета.ру».